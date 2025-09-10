Школьница из Клина вышла в финал всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

В финал пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» в номинации «Юный лектор» вышли 50 школьников и студентов СПО. В числе них оказалась ученица клинской гимназии имени В. Н. Татищева Диана Тярина. Девушка представляла доклад по направлению «Культура и искусство», сообщили в подмосковном Минобразования.

Лучшие участники конкурса представляют 27 регионов России. Все они встретятся в Москве на финальных испытаниях и образовательной программе Общества «Знание» в ноябре. Также их ждут на смену МДЦ «Артек» с 6 по 27 декабря 2025 года.

В ведомстве напомнили, что в номинации «Юный лектор» показать свои умения могли ребята от 14 до 17 лет. На пути к финалу участникам предстояло пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям. Также школьники и студенты выступали перед аудиторией в своих городах и защищали авторские доклады перед экспертами.