Школьница из Клина представит Подмосковье на смене для лекторов в лагере «Артек»

В Международном детском центре «Артек» с 6 по 27 декабря проходит специальная смена «Знание.Лектор». В ней участвуют талантливые школьники и студенты, ставшие победителями одноименного всероссийского конкурса. Подмосковье представляет жительница Клина.

Диана Тярина, которая учится в гимназии имени В. Н. Татищева, ранее блестяще выступила в направлении «Культура и искусство».

В 2025 году она возглавила первичное отделение «Движения Первых», где курирует творческие проекты.

Активная жизненная позиция жительницы Московской области проявляется и в ее волонтерской работе: она состоит в отряде «Рассвет», организует сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, ухаживает за памятником в деревне Акулово и навещает животных в приюте.

«Уже второй сезон подряд проект „Знание.Лектор“ открывает двери в „Артек“ детям со всей России. В прошлом году юные лекторы придумывали совместные просветительские инициативы, которые реализовывали уже в родных городах. Желаю участникам новой смены тоже найти единомышленников», — подчеркнул заместитель генерального директора общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Всего на конкурс подали 4 196 заявок. Претендентам предстояло пройти онлайн-обучение и тестирование, выступить перед публикой в своем регионе и защитить авторскую лекцию перед экспертным советом.