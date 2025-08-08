Школьница из Истры стала лауреатом международного конкурса искусств

В середине лета ученица структурного подразделения Детской школы искусств имени В. А. Ширшова «Новопетровская ДМШ» Зухра Абдолбекова успешно приняла участие в двух конкурсах: всероссийского и международного уровней. Победила она в номинации «Фортепиано».

Зухра стала лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля в сфере искусства и творчества «Академия талантов» в номинации «Фортепиано» и лауреатом II степени Всероссийского открытого фестиваля-конкурса искусства и творчества «Овации». Такие высокие результаты — итог кропотливой работы ученицы и педагога.

Отметим, что эти мероприятия направлены на выявление и поддержку талантливых ребят в области искусства и творчества. Конкурсы-фестивали предоставляют участникам возможность продемонстрировать свои способности, получить признание и вдохновение для дальнейшего развития.