Школьница из Химок вошла в команду ученых университета «Сириус»

Ученица Химкинского лицея Дарья Никитина стала участницей проектной группы по созданию геоинформационной системы и 3D-модели рельефа кластера «Красная Поляна». Работа ведется под руководством ученых Научно-технологического университета «Сириус» в рамках конкурса «Большие вызовы» по направлению «Экология и изучение изменений климата».

Перед командой стоит исследовательская задача: проанализировать рельеф, строение и состав горных пород с применением современных технических инструментов. Итогом станут детализированная 3D-модель местности и систематизированный массив геоданных, которые могут быть полезны для изучения климатических изменений и планирования развития территории.

Дарья перешла в 11-й класс и уже не первый год занимается экологическими исследованиями. Ее научный путь в школе связан с наставничеством учителя географии, биологии и экологии Натальи Шульженко. Одним из проектов девушки стало изучение уровня шума в парке «Дубки» в Химках — проект реализовали в 2026 году, он позволил отработать навыки сбора и анализа данных в реальных городских условиях.

В этом году Химкинский лицей получил статус федеральной инновационной площадки в сфере экологии, что укрепляет связи с ведущими вузами и научными организациями, дает школьникам доступ к актуальным исследованиям и современным технологиям. В экологическом отряде лицея в июне приняли участие 40 учеников под руководством педагогов Натальи Шульженко и Татьяны Енгел. Программа практики сочетала теорию и полевую работу: ребята проводили эксперименты в долине реки Сходня и на территории школы, посещали музеи, станцию по переработке отходов и Московский зоопарк, общались со специалистами из разных научных областей.