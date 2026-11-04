Школьница из Химок стала призером национального чемпионата профмастерства

Ученица школы № 8 имени Матвеева городского округа Химки Анна Ионкина стала серебряным призером национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс-2026» в компетенции «Лабораторный химический анализ» в категории «Школьники». Чтобы выйти в финал, Анна сначала победила на региональном этапе, а затем вошла в состав сборной Московской области.

Подготовка к чемпионату началась в декабре прошлого года, когда учитель химии школы № 8 имени Матвеева Ирина Котикова предложила Анне попробовать свои силы в новом направлении. Школьница успешно выступила на региональном этапе и получила право представлять Подмосковье в финале без дополнительного отборочного тура. Под руководством наставника она освоила практические навыки лабораторного анализа, научилась проводить исследования веществ и оценивать их результаты.

«Я очень рада, что смогла пройти такой путь и завоевать серебро. Это был новый и интересный для меня опыт. Спасибо моей наставнице Ирине Александровне за подготовку, терпение и поддержку, директору школы Ольге Николаевне и всему педагогическому коллективу — за веру в меня. Очень приятно, что мои старания привели к такому результату!» — поделилась Анна Ионкина.

Наставник школьницы Ирина Котикова отметила, что в финале Анне противостояли сильные участники, но она справилась с волнением и показала высокий уровень подготовки. Педагог также рассказала, что химия — не единственное увлечение Анны: она хорошо успевает по школьной программе, а в свободное время занимается музыкой в Центральной детской школе искусств Химок, играет на домре, участвует в творческих конкурсах и регулярно занимает призовые места. В будущем девушка планирует продолжить музыкальное образование и поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

«Мы рады, что в нашей школе дети могут пробовать свои силы, получать поддержку педагогов и находить собственные пути развития. Такие результаты — показатель того, насколько важны индивидуальный подход и возможности, которые сегодня открывает система образования Химок», — отметила директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

В чемпионате приняли участие более тысячи конкурсантов из 89 регионов России. Соревнования охватили 50 профессиональных компетенций — от высокотехнологичных направлений и промышленного производства до медицины и сферы услуг. Московскую область представляли 86 участников: школьники, студенты колледжей и специалисты. По итогам финала сборная региона завоевала 42 медали — 13 золотых, 21 серебряную и 8 бронзовых — и вошла в тройку лидеров страны.