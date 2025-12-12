Школьница из Химок стала лауреатом всероссийского конкурса сочинений

Пятиклассница «Химкинского лицея» Варвара Краева вошла в число 100 лучших юных авторов страны и стала лауреатом всероссийского конкурса сочинений. Она представила жюри трогательный рассказ «Манная каша».

Пройдя серьезный многоэтапный отбор среди множества участников, она не просто вышла в финал, но и стала одной из двух победительниц от всей Московской области.

Торжественная церемония награждения состоялась в Минпросвещения России и объединила 100 финалистов из 59 регионов страны. Юных авторов поздравили советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, заместитель министра просвещения Ольга Колударова и представитель Совета Федерации Елена Писарева.

Всероссийский конкурс сочинений проходит с 2015 года и ежегодно привлекает тысячи школьников. Его главная задача — поддерживать и развивать традицию сочинения как творческого жанра.