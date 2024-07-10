Школьница из Химок попала в Книгу рекордов, развернув флаг РФ в центре «Смена»

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Воспитанница лицея № 21 в Химках Екатерина Ряховская в числе 1200 других детей развернула флаг Российской Федерации во Всероссийском детском центре «Смена». Церемония попала в Книгу рекордов России.

Екатерина попала на церемонию не случайно. Она выиграла путевку в лагерь благодаря победе в проекте «Страна железных дорог — ТИН-каникулы». Там она заняла первое место со своей разработкой «Ресурс спасателя — оказание первой помощи». Всего проекты защищали около 150 участников. Также Екатерина в числе первых опробовала интерактивную железнодорожную игру «Вызов принят» — инструкции к ней придумали воспитанники смены.

Отметим, что девушка регулярно участвовала в конкурсах и творческих мероприятиях в летнем лагере, а также выступала волонтером от лицея № 1.

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