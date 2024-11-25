Школьница из Электростали победила во всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Электросталь

Итоги всероссийского конкурса «Медиакласс в ТАСС 2.0» подвели в Москве. В рамках мероприятия прошла церемония награждения лауреатов.

Победительницей проекта стала ученица восьмого класса лицея № 8 из Электростали Юлия Горбачева. Участие в конкурсе откроет для школьницы новые возможности профессионального развития и будет способствовать достижению новых высот.

Девушка также побывала в одном из крупнейших новостных агентств России — ТАСС — и увидела, как создаются новости мирового уровня.

Для участников конкурса организовали экскурсию по Государственной Думе. Юлия познакомилась с местом, где принимается множество важнейших для россиян законодательных решений.

Проект «Медиакласс в ТАСС 2.0» реализуется информационным агентством ТАСС и Министерством просвещения России.

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