Школьница из Егорьевска стала «Красой Юнармии» Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 23:47 Школьница из Егорьевска стала «Красой Юнармии» Подмосковья Источник фото: Юлия Андросова

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Ученица гимназии из Егорьевска Анастасия Мишина победила в ежегодном патриотическом конкурсе. По итогам соревнований она завоевала титул «Краса Юнармии-2024».

По словам руководителя отряда Юнармии Георгиевской гимназии Натальи Морозовой, победа — это заслуженный результат, ведь подготовка к конкурсу велась очень серьезная.

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«Анастасия дисциплинированна, трудолюбива. Она обладает прекрасными организаторскими способностями. У нас хорошая команда, которую объединяет одна общая цель — патриотическое воспитание подрастающего поколения», — рассказала Морозова.

В конкурсе приняли участие 15 девушек из разных городских округов Подмосковья. Они продемонстрировали строгому жюри свои интеллектуальные и творческие способности, а также отличную физическую подготовку.

Участницам предстояло пройти несколько испытаний: сыграть в интеллектуальную игру, собрать и разобрать на скорость автомат Калашникова, а также поразить судей своим творчеством.

«Когда огласили победителей, я была довольна и удивлена. Я не ожидала такого результата. Такие конкурсы повышают уверенность в себе и тренируют целеустремленность и дисциплинированность. Мы узнаем что-то новое и приобретаем разные знакомства», — рассказала победительница Анастасия Мишина.

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