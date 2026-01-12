Школьница из Долгопрудного победила на всероссийском научном конкурсе

По всей стране 8 февраля отметят День российской науки. В преддверии праздника ученица четвертого класса Долгопрудненской гимназии Виктория Моисеева одержала победу в престижном конкурсе.

Школьница занимается в научном клубе «ЮноКосмо» на базе своего учебного заведения.

Она стала лучшей в конкурсе «Первые в науке» по направлению «Волонтеры науки». Вместе с родными Виктория выполняла конкурсные задания: ставила опыты, вела наблюдения за природой, а затем отправляла полученные данные профессиональным ученым.

За время проекта школьница научилась определять возраст деревьев и даже выделять ДНК из растений.

Конкурс, организованный «Движением Первых» и Курчатовским институтом, был задуман как масштабная площадка для детей, увлеченных исследованиями.

Для Виктории участие в мероприятии стало возможностью не только проявить себя, но и узнать много нового об истории науки и великих открытиях.