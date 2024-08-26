Школьница из Дмитрова вышла в финал телешоу «Кондитер. Дети»

Алина Родина из Дмитрова вышла в финал третьего сезона федерального проекта «Кондитер. Дети». Она приготовила торт на тему будущего.

Ученица школы № 3 Дмитрова Алина Родина занимается кондитерским делом с пяти лет. В шоу на телеканале «Пятница» тринадцатилетняя девушка представила торт с начинкой из клубничного и лаймового муссов и кули.

Жюри дали кулинарному изделию Алины высокую оценку. Кондитер Ренат Агзамов похвалил оригинальную текстуру торта, назвав работу феноменальной.

В заключительном испытании участникам предстояло испечь космический торт для российского певца Артема Качера. Жительница Дмитрова испекла бисквит по собственному рецепту с конфи из манго и ананаса.

Отметим, что Алина уже участвовала во втором сезоне телешоу. Тогда она стала суперфиналисткой.

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