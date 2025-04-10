Школьница из Дмитрова стала призером всероссийской олимпиады

Ученица гимназии «Дмитров» Вероника Карева стала призером Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Финал проходил с 31 марта по 5 апреля в Московском государственном лингвистическом университете.

В финале встретились 250 сильнейших школьников из 58 регионов России. Ежегодно в олимпиаде принимают участие около семи миллионов человек. Это главный интеллектуальный турнир, состоящий из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Победа или призовое место позволяют получить преференции при поступлении в ведущие вузы страны.

В 2025 году на заключительном этапе выступили 13 учеников из Дмитровского округа по восьми предметам. Финальные испытания проходили в Москве, Республике Татарстан, Якутии, Псковской области и Кабардино-Балкарской Республике.

«Выход в финал Всероссийской олимпиады — это уже огромное достижение, которое говорит о выдающихся способностях ребят и их наставников. За каждой такой победой стоит система: сильные педагоги, поддерживающие семьи и особая образовательная среда Дмитровского округа. Мы создаем все условия, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.