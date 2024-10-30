Школьница из Дмитрова стала призером международной космической олимпиады

В Подмосковье завершилась ежегодная двухнедельная международная космическая олимпиада. Учащаяся Подосинковской школы представила на нем свой проект.

Участниками олимпиады стали школьники от 14 до 18 лет. Они презентовали свои исследовательские проекты, связанные с космосом.

Для детей провели интеллектуальный марафон. Они поучаствовали в защите творческих проектов и олимпиадах по математике, физике, информатике, английскому языку и литературе.

Одиннадцатиклассница Подосинковской школы Карина Задорожная стала призером олимпиады по физике и успешно выступила в творческом туре. Свой проект «По следам азотобактера» она создала под руководством учителя биологии Елены Крапивиной.

«Наши школьники всегда демонстрируют блестящие результаты и глубокие знания на олимпиадах и конкурсах, которыми они искренне увлечены! Их достижения — это результат упорного труда. Выражаю особую благодарность учителям и руководителям проектов за помощь и поддержку талантливых учеников!» — сказала заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.

Отметим, что идея проведения олимпиады принадлежит Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева.

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