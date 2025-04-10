Школьница из Черноголовки стала призером всероссийской олимпиады

Ученица 11-го класса общеобразовательной школы Черноголовки Мария Юй продемонстрировала выдающееся знание китайского языка, став призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Премия для участников составляет 100 тысяч рублей, призеров — 300, победителей — 500.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам и состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Победители и призеры финала старшей школы имеют право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Ранее Мария Юй показала отличные результаты на региональном этапе олимпиады, став призером и продемонстрировав глубокое знание китайского языка. Ее успехи стали результатом упорства и целеустремленности, а также высокого уровня преподавания в Черноголовской школе.
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