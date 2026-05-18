Школьница из Чехова стала победителем научно-технологического конкурса

Ученица 11 класса школы «Чехов-2» Ольга Любимова стала победителем XI международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Она представила разработку в направлении «Агропромышленные и биотехнологии» и успешно прошла все этапы отбора.

Проектная работа велась несколько месяцев и была начата в ноябре прошлого года. В ходе подготовки школьница занималась исследованием выбранной темы и поиском практических решений. На каждом этапе ей помогали заместитель директора школы по учебной работе Наталья Фролова, учитель биологии Елизавета Бундович и кандидат биологических наук Елена Надеева.

После прохождения регионального этапа участнице пришлось пройти тестирование. Задание не вызвало затруднений, и она показала высокий результат. Финальная защита прошла в образовательном центре «Сириус», где определялись победители конкурса. В прошлом году Ольга Любимова уже становилась призером «Больших вызовов», однако в этот раз ей удалось занять первое место.

«Я очень рада, что смогла дойти до финала и представить свой проект на таком уровне. Это был важный опыт для меня и моей команды наставников», — сказала Ольга Любимова.