Школьница из Чехова стала лауреатом конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса прошел в международном детском центре «Артек». Участие приняли 700 ребят из разных регионов России, 300 из них стали победителями.

Ученица лицея № 4 муниципального округа Чехов Софья Рысина была удостоена звания лауреата первой степени.

«Среди победителей наша Софья Рысина. Она получила сертификат на „Путешествие мечты“ — поездку по маршруту Москва — Владивосток — Москва. В этом году поезд остановится в молодежных столицах России — Перми и Омске, где участники увидят местные достопримечательности и примут участие в просветительских мероприятиях», — сообщил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Лауреатами второй степени стали ученики Новобытовской школы Платон Молоканов и Рената Шапка, а также Анастасия Крыгина из школы Чехова-2.

В 2025 году всероссийский конкурс «Большая перемена» включили в национальный проект «Молодежь и дети».