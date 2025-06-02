Школьница из Чехова получила награду от Государственной думы

Ученицу Любучанской школы муниципального округа Чехов наградили благодарностью Государственной думы Российской Федерации. В малом зале нижней палаты парламента прошло всероссийское мероприятие «Мы — наследники Победы». Его приурочили к Международному дню защиты детей.
Ксения Крючкова является активисткой российского движения детей и молодежи «Движения Первых» и всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Школьнице вручили благодарность от комитета Государственной думы за участие в праздничном событии.
Также после награждения на торжественной церемонии для гостей провели экскурсию по парламенту.
Отметим, что поддержка активности «Движения Первых» и кадетского движения в образовательных учреждениях — часть региональной программы «Образование Подмосковья».
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