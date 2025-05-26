Школьница из Чехова победила на международном творческом фестивале

В международном конкурсе детского и юношеского творчества «Птица-музыка» приняли участие более 200 детей из разных городов страны. Фестиваль прошел в молодежном центре «Победа».

В год 80-летия Великой Победы состоялся концерт, где молодые люди показали свои творческие способности и таланты в номинациях «Вокал», «Художественное слово» и «Театр».

В состав жюри вошли выдающиеся личности, каждая из которых внесла значительный вклад в мир искусства и культуры. Кирилл Гребенщиков — талантливый актер театра и кино, известный своими яркими ролями в различных постановках и фильмах. Елизавета Шарипова — успешный продюсер, которая стала победительницей таких значимых проектов, как «Россия — страна возможностей» и «Таврида АРТ». Иван Викулов — солист театра «Московская оперетта», который завоевал признание за свои вокальные данные и сценическое обаяние. Мария Плужникова — певица и актриса театра.

Ученица Любучанской школы муниципального округа Чехов Кира Курдик исполнила трогательную песню о Великой Отечественной войне, где показала не только вокальные способности, но и глубокие чувства, связанные с историей нашей страны. Школьница стала победителем конкурса.