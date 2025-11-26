Школьница из Богородского округа стала участницей образовательного интенсива

С 17 по 24 ноября на базе областной гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе проходила в очном формате интенсивная профильная программа по литературе. Проводил ее образовательный центр «Взлет».

К участию в программе приглашались ученики 9-11-х классов, проявляющие интерес к профильной дисциплине и имеющие высокие достижения в предметных олимпиадах различного уровня. Юлии Горбачевой из Центра образования «Богородский» посчастливилось оказаться среди приглашенных.

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей, исследовательского мышления и навыков самостоятельной работы у школьников в рамках комплексной подготовки к этапам всероссийской олимпиады. Ребята решают сложные задачи, проводят эксперименты и участвуют в командных проектах, расширяя свои знания и умения.

В этот раз профильная смена «Взлета» была посвящена литературе. Юлия Горбачева рассказала, что, несмотря на высокую учебную нагрузку и усталость в завершающие дни, удалось успешно освоить программу и принять активное участие во всех занятиях. Школьница получила новый для себя опыт, в частности, впервые выполнила аналитическую работу по прозе.

«Владею английским, а арабский открываю для себя с особым трепетом. Сердце отдаю литературе и театру. В активной жизни нахожу особую поэзию: будь то краеведение, журналистика, глубина психологии или резкий взлет с парашютом. „Взлет“ для меня — не просто слово. Это восемь очных смен за плечами и первая степень резидентства», — поделилась Юлия.

Смена была полезна не только с учебной, но и с коммуникативной точки зрения: у ребят состоялись встречи с давними знакомыми и завязались новые контакты.