Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству завершился в Казани. Из Московской области три участника стали победителями, а еще 30 награждены дипломами призеров, в том числе ученица девятого класса Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева Полина Перевалова.

Финалистами Всероссийской олимпиады школьников по искусству стали 295 участников из 78 субъектов Российской Федерации. В олимпиаде ежегодно участвуют около семи миллионов ребят из всех регионов России. Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Последний этап олимпиады, который завершился в столице Татарстана, состоял из двух туров: теоретического и практического. Многие задания были связаны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Так, участникам предстояло провести анализ классических произведений о войне, применить свои творческие навыки для создания коллажей, посвященных местам съемок военных фильмов и историческим памятникам.

Лучшие результаты показали команды из Москвы, Московской области и Республики Татарстан. Среди призеров — ученица девятого класса Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева Полина Перевалова. Она много читает, проявляет интерес к музыке и искусству. Ежегодно принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников и показывает высокие результаты. К олимпиаде Полину готовила Надежда Иванова, муниципальный тьютор по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по искусству.

Для участников олимпиады также была организована культурная программа. Ребята смогли посмотреть Казань и посетить музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Дипломы победителей и призеров олимпиады действуют в течение четырех лет и дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.