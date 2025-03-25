Школьница из Богородского округа стала призером этапа всероссийской олимпиады

Ученица 10 класса Центра образования № 4 Елена Мукминова из Богородского округа продемонстрировала свои литературные навыки, заняв призовое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Она увлекается этим с детства.

Литература занимает важное место в жизни Елены. С юных лет она увлечена писательством и активно развивает свои таланты.

Мукминова ведет свою страницу на площадке «Проза.ру», где с августа 2024 года публикует свои работы. Одно из ее произведений было представлено на конкурс «Писатель года — 2024» в номинации «Дебют».

Недавно Лена была удостоена представления к медали «Александр Блок 145 лет» от Союза писателей России за ее вклад в развитие отечественной литературы. Награждение состоялось 21 марта, в День Поэзии, в Большом зале Центрального Дома Литераторов.

Кроме того, ее рассказ «Ассигнация» вошел в альманах «Дебют 2024». Лена стала самым молодым номинантом данного конкурса, что подчеркивает ее талант и перспективы в литературной сфере.