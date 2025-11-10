Школьница из Богородского округа стала лауреатом конкурса поэзии

Ученица седьмого класса Центра образования № 30 Афоничева Виктория стала лауреатом третьей степени Всероссийского конкурса «Все сбываются мечты» в области «Поэзия» (возрастная категория 12-14 лет). Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В этом году на конкурс было прислано невероятное количество работ — 1155 из почти 300 населенных пунктов России и ближнего зарубежья. Работы оценивали 28 экспертов.

Всего в рамках фестиваля детского и юношеского литературно-художественного творчества было объявлено четыре номинации: «поэзия», «проза», «живопись» и «комиксы».

По словам организаторов, конкуренция была в этом году невероятная. Что и неудивительно — на суд жюри участники прислали очень сильные работы. Виктория представила произведение собственного сочинения «Зов вселенной». Выступление школьницы удостоили высокой оценки экспертов и представили на большом экране во время церемонии награждения.

Виктория благодарит своего педагога по русскому языку и литературе Ларису Мазаеву за открытие волшебного мира поэзии и знакомство с творчеством великих писателей и поэтов.