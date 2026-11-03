Школьница из Богородского округа стала финалисткой всероссийского конкурса

С 27 октября по 4 ноября во всероссийском детском центре «Орленок» проходит финал конкурса «Большая перемена» для школьников 8–10-х классов. Масштаб события впечатляет: в нем участвуют около 1500 ребят — 150 команд и 565 индивидуальных участников.

Среди тех, кто вышел на всероссийский уровень, — ученица девятого класса Центра образования «Богородский» Ксения Горбатюк. Она представляет Московскую область на заключительном этапе конкурса, и уже завтра ей предстоит показать все, на что она способна.

Пройти отбор, войти в сборную региона и достойно представить Подмосковье на такой большой площадке — огромное достижение. За этим успехом стоят не только талант и целеустремленность Ксении, но и месяцы напряженной подготовки, смелые идеи, слаженная командная работа и искренняя вера в свое дело. А еще — поддержка педагогов и всей школы, которая сейчас болеет за нее.

Призовой фонд финала мотивирует: лауреаты первой степени получат по 1 миллиону рублей, второй степени — по 200 тысяч рублей, третьей степени — по 100 тысяч рублей. Отдельно отмечают труд наставников: педагоги, подготовившие победителей среди школьников 8–10-х классов, получат от 50 до 200 тысяч рублей (в зависимости от категории победителя), а также возможность пройти просветительскую программу от партнеров «Большой перемены».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения первых». Он проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и ежегодно открывает новые имена — тех, кто не боится ставить амбициозные цели и идти к ним шаг за шагом.