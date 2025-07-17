Школьница из Богородского округа приняла участие в фестивале волонтеров

Мероприятие собрало более 3 тысяч участников. Среди них были и активисты движения, и партнеры сообщества — представители «Движения первых», «Российских студенческих отрядов», «Волонтеров Победы», «Волонтеров-медиков», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодой гвардии», «Экосистемы», а также гости со всего Подмосковья и других регионов России.

На живописной набережной Павшинской Поймы в Красногорске состоялось масштабное празднование пятилетия волонтерского движения Подмосковья. В числе участников этого значимого события была ученица девятого класса Центра образования «Богородский» Полина Мышонкова.

Программа фестиваля включала торжественную часть с подведением итогов работы движения за пять лет. Неподдельное оживление в зале вызвала встреча с известными гостями, в том числе с общественным деятелем и артисткой Лилией Абрамовой. Кроме этого, гостей ждал концерт с участием популярного исполнителя Akmaľ. Также для участников были организованы интерактивные площадки, мастер-классы, презентации волонтерских проектов.

Полина активно участвовала во всех мероприятиях фестиваля, получила автограф от исполнителя Akmaľ и ценный опыт общения с единомышленниками.

Центр образования «Богородский» гордится своими учениками и поддерживает их социальную активность. Ведь волонтерство — это не только помощь другим, но и возможность для личного роста, новых знакомств и ярких впечатлений.