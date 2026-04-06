Школьница из Богородского округа представила проект на всероссийском конкурсе

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева — объявил о старте всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Юный исследователь АПК». Это уникальная возможность для школьников проявить свои таланты и получить значимые преимущества при поступлении в ведущий аграрный вуз страны.

Первый (заочный) этап по отбору проектных и исследовательских работ проводился до 25 марта 2026 года. Второй (заключительный) этап проходит очно 2–3 апреля.

Среди участников конкурса — школьница из Богородского округа. Ученица 10-го класса Центра образования № 35 Тамила Жарова представляет свою исследовательскую работу «Улучшение жизни бездомных животных в урбанизированной среде» в номинация «Агроэкология».

Конкурс охватывает ключевые направления агропромышленного комплекса, позволяя школьникам выбрать наиболее интересную для себя тему: «Растениеводство», «Эффективное животноводство и птицеводство», «Агроинженерия», «Агроэкология», «Профессии в АПК: история и современность».

Участие в таком престижном конкурсе — это не только проверка знаний, но и уникальная возможность пообщаться с ведущими учеными, студентами и сверстниками со всей России.