Школьница из Богородского округа получила медаль от Союза писателей

Награду «Михаил Булгаков 135 лет» в номинации «Писатель года 2025» вручили ученице 11 класса из Центра образования № 4 Елене Мукминовой. Мероприятие прошло 20 марта в Москве в Центральном доме литераторов.

Медаль является общественной наградой и вручается за вклад в развитие русской литературы.

Елена с детства увлекается писательской деятельностью и активно ведет свою страницу на сайте «Проза.ру» с августа 2024 года. Одно из ее произведений было заявлено на литературную премию «Писатель года — 2024» в номинации «Дебют».

Ранее Союз писателей России вручил девушке награду «Александр Блок 145 лет» за вклад в развитие русской литературы. Также она была награждена медалью «Георгиевская лента — 80 лет Великой Победы» за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма.

Это событие показало, что в Богородском округе живет и учится талантливая, увлеченная и одаренная молодежь, что также подтверждается участием и победами в различных региональных и всероссийских конкурсах.