Школьница из Богородского округа побывала на встрече с космонавтом Юрчихиным

Ведущей встречи была известная детская писательница, автор популярных сказок для детей, глава Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова. Виктория Афоничева, в 2024 году победившая во всероссийском конкурсе «Большая перемена», рассказала, что для нее стало огромной честью участие в таком мероприятии. Она поблагодарила организаторов, а также своих педагогов.

Федор Юрчихин является 98-м космонавтом России и 423-м в мире. Он провел за свою карьеру более 672 суток в космосе, включая пять орбитальных полетов. Девять раз выходил в открытый космос, общая продолжительность проведенного там времени составила 59 часов 27 минут.