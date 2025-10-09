Школьница из Богородского округа победила во всероссийском конкурсе

Важное и приятное событие произошло в Центре образования № 30. Ученица восьмого класса Светлана Никерова доказала, что все действительно возможно, став победительницей всероссийского конкурса «Я могу!».

Девочка с раннего детства занимается хореографией. На конкурсе она представляла Богородский округ. Упорство и талант принесли Светлане Никеровой не просто звание победителя, но и заслуженную награду — поездку в лагерь «Алые паруса». Победительница уверена, что там ее ждут яркие впечатления, вдохновение, счастливые моменты и новые знакомства.

Проект «Я могу!» — это цикл фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях — вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное, цирковое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.