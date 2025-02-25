Школьница из Богородского округа победила в международном конкурсе сочинений

Недавно завершился региональный этап международного конкурса сочинений, в котором приняли участие ученики из разных уголков Московской области. Лучшей признали работу семиклассницы Светланы Карбышевой из Православной классической гимназии имени священномученика Константина Богородского.

Школьница посвятила свое сочинение двоюродному брату прадедушки Дмитрию Карбышеву, который был выдающимся ученым и героем. Во время Великой Отечественной войны он служил военным инженером и прославился своим вкладом в защиту Родины. Герой погиб в 1945 году в концлагере Маутхаузен, где испытал жестокие мучения. Работа Светланы не только отражает ее талант, но и помогает сохранить память о важнейших страницах истории страны.

Отметим, что всего в творческом состязании соревновались 219 школьников. На конкурсе выступили три ученика из образовательных учреждений Богородского городского округа, включая Центры образования № 3, № 5 и Православную гимназию.