Школьница из Богородского округа победила в конкурсе «Связующая нить»

Конкурс проводился в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне и Года защитника Отечества. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

На конкурс было отослано невероятное число работ — от 15380 участников из 89 регионов России. Экспертами были отобраны 300 текстов — финалистов из 74 регионов страны и 100 работ — победителей из 51 региона страны, набравших в рейтинговом списке работ максимально высокий балл по оценкам жюри конкурса.

Экспертный совет конкурса дополнительно утвердил список из 10 работ, которые стали спецпризерами.

Олеся написала рассказ о своей семье, в котором рассказала о великих родственниках прапрадедах-героях Великой Отечественной войны, о связи между поколениями, выразила чувство благодарности к подвигу советского солдата и всех участников СВО.

Работа Олеси вошла в сборник рассказов — каталог и теперь представлена широкому кругу читателей. В этой книге — ожившие истории, лица героев и память поколений. Школьница поблагодарила за помощь и поддержку директора школы Черкасову Ларису Ивановну и учителя по русскому языку Ларису Мазаеву.

«Связующая нить» соединяет прошлое и настоящее — это призыв, чтобы никто из героев не был забыт, а историю никто и никогда не смог переписать. Герои сегодня есть, особенно в зоне проведения СВО, но героем можно стать и здесь. Надо ответить самому себе на вопрос, что ты делаешь сегодня для общей победы, на что ты готов и чем ты можешь быть полезен», — отметила соорганизатор конкурса, руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, ногинчанка Юлия Белехова.