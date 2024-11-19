Школьница из Богородского округа победила в конкурсе «Большая перемена»
Среди учеников старших классов прошел всероссийский конкурс «Большая перемена». Школьница из Богородского округа стала его победителем.
Торжественная церемония закрытия финала юбилейного, пятого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в международном детском центре «Артек» и собрала учеников старших классов. Конкурс проходил в рамках Образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей» и объединил 1,5 тысячи ребят со всей страны.
Ученица девятого класса Центра образования № 8, активистка «Движения первых» Диана Уварова достойно представила родной Богородский округ.
Все конкурсные этапы пятого сезона были объединены единой темой, посвященной Году семьи. На финальном этапе ребята выполняли задания, связанные с ценностями, которые объединяют целые поколения детей и взрослых.
Диана успешно справилась со всеми заданиями и стала лауреатом второй степени.
Победители «Большой перемены» получили денежную премию на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.
Финалисты «Большой перемены» в дни слета стали участниками образовательной программы и гостями встреч с экспертами образования, медиа и спорта, воспитания и просвещения. Партнеры «Большой перемены» представили для участников специальную программу в экспозоне. Именно там ребята смогли узнать больше о профессиях будущего в России.
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