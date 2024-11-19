Школьница из Богородского округа победила в конкурсе «Большая перемена»

Торжественная церемония закрытия финала юбилейного, пятого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» прошла в международном детском центре «Артек» и собрала учеников старших классов. Конкурс проходил в рамках Образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей» и объединил 1,5 тысячи ребят со всей страны.

Ученица девятого класса Центра образования № 8, активистка «Движения первых» Диана Уварова достойно представила родной Богородский округ.

Все конкурсные этапы пятого сезона были объединены единой темой, посвященной Году семьи. На финальном этапе ребята выполняли задания, связанные с ценностями, которые объединяют целые поколения детей и взрослых.

Диана успешно справилась со всеми заданиями и стала лауреатом второй степени.

Победители «Большой перемены» получили денежную премию на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Финалисты «Большой перемены» в дни слета стали участниками образовательной программы и гостями встреч с экспертами образования, медиа и спорта, воспитания и просвещения. Партнеры «Большой перемены» представили для участников специальную программу в экспозоне. Именно там ребята смогли узнать больше о профессиях будущего в России.