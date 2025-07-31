Школьница из Богородского округа победила в конкурсе «Большая перемена»

Ученица шестого класса Центра образования № 30 Богородского городского округа Олеся Глинник стала победителем самого масштабного конкурса для школьников — «Большая перемена». В заключительных этапах состязания приняли участие 700 ребят из 67 регионов России, а также более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира.

С 27 по 31 июля 2025 года в Международном детском центре «Артек» прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5–7-х классов и старшеклассников из-за рубежа — участников международного трека. Испытания продолжались несколько месяцев. Чтобы добраться до финала, ребятам предстояло пройти серьезный отбор. Они разрабатывали собственные проекты, демонстрировали творческий подход и умение работать в команде.

Ученица из Богородского округа смогла блестяще преодолеть все испытания на логику и решить сложнейшие задачи.

Для победителей конкурса подготовили приз — двухнедельное «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Обновленный маршрут пройдет через две молодежные столицы России — Пермь и Омск. Во время путешествия ребята смогут познакомиться с достопримечательностями страны.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения первых». Его организовали при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети».