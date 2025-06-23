Школьница из Богородского округа отправится в экспедицию на Северный полюс

Ученица десятого класса Центра образования № 10 из Ногинска Марина Барашкова вошла в число победителей международного образовательного проекта «Ледокол знаний». Девушка получила уникальную возможность отправиться в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Конкурс, организованный Госкорпорацией «Росатом», собрал рекордное количество участников — более 63 тысяч талантливых школьников из России и 20 зарубежных стран. В течение нескольких месяцев конкурсанты проходили испытания: решали научные кейсы, участвовали в инженерных челленджах и разрабатывали инновационные проекты.

Особое впечатление на жюри произвела финальная работа Марины и ее команды — концепция экологических дронов нового поколения с квантовыми двигателями.

«Наша разработка сможет круглосуточно мониторить состояние окружающей среды в труднодоступных регионах без необходимости подзарядки. Это не просто победа в конкурсе, а знаковое событие в моей жизни. Я мечтаю внести вклад в развитие науки и сохранение хрупкой экосистемы Арктики», — пояснила Марина Барашкова.

Участников экспедиции будет ждать незабываемое путешествие по просторам Северного Ледовитого океана, образовательная программа и торжественная высадка на Северном полюсе. Проект «Ледокол знаний» реализуется в рамках инициативы «Год науки и технологий» и уже стал важной площадкой для выявления и поддержки молодых талантов в области естественных наук и высоких технологий.