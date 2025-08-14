Школьница из Богородского округа отправилась в экспедицию на Северный полюс
Участники престижного международного просветительского проекта «Ледокола Знаний» отправились в самое незабываемое путешествие. Среди участников — ученица Центра образования № 10 из Богородского округа Марина Барашкова.
Ребят ждет экспедиция туда, где царят льды, бескрайние просторы и дух настоящих открытий. Победители проекта отправились на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».
Напомним, что финал состоялся 20 июня в Москве, где ребята участвовали в интеллектуальной викторине и защищали научные кейсы.
Команда Марины предложила концепцию применения дронов с квантовыми двигателями в экологическом мониторинге. Такие инновационные аппараты могут работать без подзарядки несколько дней, собирать данные о составе воздуха, обнаруживать природные катастрофы и мгновенно передавать о них информацию. Разработка ребят смогла покорить жюри.
В 2025 году более 63 тысячи школьников из России и 20 стран мира подали заявки на участие в проекте, а финалистами стали 48 старшеклассников.