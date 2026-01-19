Школьница из Балашихи вышла во всероссийский этап конкурса юных исследователей

Аксиния Млечко, ученица пятого класса гимназии № 1, заняла первое место в номинации «Юный исследователь» на региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского. Торжественная церемония награждения финалистов прошла 17 января в школе № 5 в Балашихе.

Региональный этап собрал 318 школьников из 30 муниципалитетов Подмосковья. Аксиния представила практическую работу, посвященную видовому разнообразию насекомых-опылителей в аптекарском огороде гимназии № 1. В рамках проекта она изучила биоту огорода и на основе собранных лекарственных трав создала авторские чайные композиции.

Победа на региональном этапе дает Аксинии право участвовать во всероссийском этапе конкурса. Всероссийский конкурс им. Б. В. Всесвятского направлен на развитие у детей интереса к проектной и научно‑исследовательской деятельности в области естественных и инженерных наук.