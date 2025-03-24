Школьница из Балашихи стала призером всероссийской олимпиады по испанскому языку

Ученица 10 класса гимназии № 11 Милана Шелехова стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Он прошел с 13 по 22 марта в Российском университете дружбы народов.

Олимпиада состояла из нескольких этапов: письменного, включавшего аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, креативное письмо и лингвострановедение, а также устного, на котором участники демонстрировали навыки устной речи. В финале состязались школьники из различных регионов России, продемонстрировавшие высокий уровень знаний и подготовки.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады получают возможность поступить в высшие учебные заведения без вступительных испытаний на направления, связанные с профилем олимпиады. Это открывает перед талантливыми школьниками дополнительные перспективы для дальнейшего образования и профессионального роста.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно и является одним из самых престижных конкурсов для учащихся 5–11 классов. Она включает в себя несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, на которых участники выполняют задания, проверяющие их знания и навыки в различных областях. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступать в российские вузы без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.