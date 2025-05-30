Школьница из Балашихи стала призером конкурса «Знаешь? Научи!»

Жительница Балашихи Варвара Левченко из гимназии № 11 заняла третье место в номинации «Авиация будущего» конкурса «Знаешь? Научи!». Ее наградили 29 мая на торжественной церемонии, которая состоялась на ВДНХ.

Это были состязания научно-популярных видео для детей и подростков. Они собрали больше двух тысяч участников из России и Республики Беларусь. Конкурсанты снимали короткие ролики и рассказывали простым языком о сложных научных темах — от электропоездов до дыхательной системы.

Семь работ из Московской области и одна из Балашихи попали в список лучших.

Всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!» помогает его участникам раскрыть таланты, подогреть интерес к науке и попробовать себя в роли блогера. Турнир проводится при поддержке Национальных проектов России, а также входит в инициативу Десятилетия науки и технологий «Наука побеждать» с 2024 года.