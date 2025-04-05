Школьница из Балашихи стала лучшей в приготовлении пиццы на конкуре «Абилимпикс»

Арина Ефремова, ученица 9 «З» класса гимназии № 1 городского округа Балашиха, заняла первое место в компетенции «Мастер приготовления пиццы» на Московском областном чемпионате «Абилимпикс». Соревнования прошли 2 и 3 апреля на базе профессионального колледжа «Московия».

В ходе конкурсного задания Арина продемонстрировала свои кулинарные навыки, успешно приготовив пиццу «Четыре сыра». Ее блюдо было высоко оценено жюри за вкусовые качества и эстетическое оформление.

«Абилимпикс» — это национальный чемпионат по профессиональному мастерству, направленный на ориентацию и трудоустройство людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Он служит не только соревнованиями, но и профориентационной площадкой для школьников и родителей будущих абитуриентов.

Движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье с 2015 года. В Балашихе чемпионат традиционно проходит при содействии Торгово-промышленной палаты городского округа.