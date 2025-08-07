Школьница из Балашихи стала лауреатом конкурса «Большая перемена»

Ученица гимназии № 2 Дарья Белоусова стала лауреатом второй степени в шестом сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена». В этом масштабном мероприятии, проходившем с 27 по 31 июля в международном детском центре «Артек», приняли участие 700 школьников из России и более 200 учащихся из других стран.

Конкурс «Большая перемена» ориентирован на разные возрастные категории и предоставляет возможность ученикам со всего мира презентовать и реализовать свои идеи. В этом году участники должны были пройти через серию онлайн-заданий на логику, творческие испытания и собеседования с экспертами, прежде чем представить свои проекты в финале.

Дарья Белоусова с проектом на тему «Кибербуллинг и безопасность в сети» участвовала в категории для пятых-седьмых классов. Актуальный вопрос, ставший основой для ее исследования, вызвал интерес у жюри.

Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения первых» и проводится при поддержке таких организаций, как Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство просвещения России и Министерство науки и высшего образования России. Проект объединяет ведущие российские компании, вузы и федеральные детские центры, создавая уникальную платформу для развития молодых талантов.