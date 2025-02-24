Школьница из Балашихи побывала на тренировке сборной России по баскетболу

Мечта юной Елеоноры из Балашихи сбылась — она побывала на тренировке сборной России по баскетболу. Это долгожданное событие прошло в учебно-тренировочном центре «Новогорск», где команда проводит свои сборы.

Елеонора с увлечением наблюдала за тренировочным процессом, восхищаясь мастерством и слаженной работой профессиональных спортсменов. После тренировки она получила подарки от своих кумиров и имела возможность поиграть с ними в баскетбол. Игроки сборной поделились с девочкой различными упражнениями и техниками, которые помогают им поддерживать отличную физическую форму.

«У нее отличные результаты для такого графика, и я уверен, что у нее все получится! Главное — это желание. Если есть желание, то всегда найдется время, а с возможностями растет и вероятность успеха», — отметил менеджер сборной России по баскетболу Егор Брайнин.

Четырнадцатилетняя ученица школы № 27 с раннего возраста увлекалась различными видами спорта, но в итоге выбрала баскетбол. По ее словам, это контактная и командная игра, в которой она чувствует себя уверенно. В свободное время Елеонора участвует в Балашихинской школьной лиге, играя за команду «Прометей».

«Моя цель — попасть в сборную России по баскетболу. Я очень счастлива от сегодняшней встречи, ждала ее с нетерпением. Это просто невероятно!» — поделилась эмоциями Елеонора.

Девочка давно мечтала увидеть игру сборной и решила принять участие в акции «Елка желаний». Она написала письмо с просьбой, и ее мечта осуществилась.

Всероссийская акция «Елка желаний» была запущена в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. Она помогает исполнять новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят и детей участников специальной военной операции.