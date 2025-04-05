Школьница из Балашихи победила на всероссийских соревнованиях по танцам

Всероссийский чемпионат и первенство общественной российской танцевальной организации по уличным танцевальным направлениям прошли в Санкт-Петербурге. Учащиеся школы № 11 из городского округа Балашиха завоевала первое место на этом престижном мероприятии.

По итогам соревнований Маргарита Глобина заняла первое место в категории «START UP» среди юниоров первой возрастной группы в четвертой лиге. Кроме того, она завоевала второе место в дуэте с Денисом Марценюком в той же возрастной категории. Оба танцора являются воспитанниками спортивно-танцевального клуба «Каскад» в Балашихе.

Всероссийский чемпионат и Первенство ОРТО по уличным танцевальным направлениям включали состязания в таких стилях, как хип-хоп, джаз-фанк, диско, фристайл, брейк-данс, поппинг, хаус и других. Танцоры различных возрастных групп продемонстрировали свои навыки в этих динамичных и популярных направлениях.