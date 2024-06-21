Школьница Дарья Тамбеева из Воскресенска получила 200 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Воскресенска Дарья Тамбеева добилась выдающихся результатов на Едином государственном экзамене. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и литературе.
Дарья рассказала, что начала готовиться к ЕГЭ еще летом перед одиннадцатым классом. Сначала это была самостоятельная работа, а затем подключилась помощь учителей и репетиторов.
По словам директора лицея имени Стрельцова Андрея Копцова, выпускники ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и олимпиадах.
Напомним, что в этом году Дарья Тамбеева достигла финала всероссийской олимпиады школьников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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