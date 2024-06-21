Школьница Дарья Тамбеева из Воскресенска получила 200 баллов на ЕГЭ

Фото: Светлана Плотникова

Выпускница из Воскресенска Дарья Тамбеева добилась выдающихся результатов на Едином государственном экзамене. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и литературе.

Дарья рассказала, что начала готовиться к ЕГЭ еще летом перед одиннадцатым классом. Сначала это была самостоятельная работа, а затем подключилась помощь учителей и репетиторов.

По словам директора лицея имени Стрельцова Андрея Копцова, выпускники ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и олимпиадах.

Напомним, что в этом году Дарья Тамбеева достигла финала всероссийской олимпиады школьников.

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