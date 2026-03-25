Школьнику из Балашихи помогло изобретение в конкурсе «Большие вызовы»

Серафим Коршунов, ученик из городского округа Балашиха, создал автономный ветрогенератор для придорожной инфраструктуры и стал победителем регионального этапа Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Идея устройства появилась у Серафима прошлым летом во время путешествия с отцом. Его огорчило, что такой ресурс, как ветер, никак не используется. И школьник решил это исправить.

Работа над генератором заняла около полугода. Помогал школьнику наставник Константин Николаевич Кондратьев. По словам Серафима, самым сложным было сделать генератор подходящим для печати на 3D-принтере.

Генератор использует воздушный поток от проезжающих автомобилей и трансформирует его в электроэнергию. Это поможет в перспективе уменьшить затраты на строительство и обслуживание дорог, а также увеличить стабильность работы светофоров и освещения.

Серафим доволен своим опытом участия в международном конкурсе «Большие вызовы». Поездка подарила ему новые знакомства и возможность обменяться опытом с другими конкурсантами.