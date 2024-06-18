Школьников Воскресенска познакомят с химическими профессиями на предприятии

Проект «Трудовой отряд школьников» стартовал в филиале ВМУ АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске. В его рамках 70 детей посетят производство и поучаствуют в практических занятиях по химии.

Дети от 14 до 17 лет поучаствуют в проекте химической компании. Им покажут цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, познакомят с руководством и ведущими специалистами. Теоретическими составляющими проекта станут открытый урок по химии и лекция. Практической — по оказанию первой помощи.

«Уралхим» уделяет особое внимание профориентационным мероприятиям в регионах присутствия. Важный вектор таких активностей — формирование правильного представления о профессиях и работе на предприятиях компании. В рамках этой программы в филиале в 2024 году планируем посвятить в юные химики 70 школьников», — прокомментировала заместитель директора филиала ВМУ АО «ОХК „Уралхим“» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

Участники будут выполнять и реальные задачи: к примеру, заниматься документооборотом. В том числе за это они получат первый официальный трудовой стаж и зарплату.

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