Школьников в Наро-Фоминске обучат азам экономики в образовательном проекте

Образовательный проект «Территория жизни — место силы» ориентирован на интерактивное обучение и развитие ключевых компетенций, необходимых в современном мире. В этом году в нем приняли участие 23 команды из разных школ города.

Образовательный проект «Территория жизни — место силы» состоялся при поддержке администрации округа и Торгово-промышленной палаты. Обучение пройдет в очном и онлайн форматах. Для старшеклассников проведут встречи по социальному предпринимательству. Также организуют экскурсии на производства, обучат азам экономики и менеджмента.

В первом этапе приняли участие около 100 учеников — всего 23 команды. Следующий запланирован на февраль 2025 года.

«Мы бы очень хотели, чтобы ребята, знакомясь с таким направлением, учились проектировать себя, свою жизнь, быть творцом своей жизни. Этому и посвящена школа этого года, которая называется „Территория жизни — место силы“. Мы бы очень хотели, чтобы наш округ был местом силы для ребят», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.