Школьников в Наро-Фоминске научат навыкам управления дронами в спецклассах

В Атепцевской школе успешно функционирует площадка инновационного направления дополнительного образования «Беспилотные авиационные системы». Этот проект стал частью национальной инициативы, стартовавшей в начале года по поручению президента Российской Федерации.

Основная цель проекта — создание новой отрасли экономики, связанной с производством и эксплуатацией гражданских беспилотников. В рамках этой программы учащиеся получают уникальную возможность приобрести практические навыки и сделать первый шаг в увлекательную профессию.

Обучение проводится в специализированных классах, оборудованных по последнему слову техники. Здесь дети с интересом изучают программирование на различных языках, решают задачи микроэлектроники, управляют робототехникой и осваивают конструирование беспилотных воздушных судов.

Этот проект не только расширяет образовательные горизонты учащихся, но и способствует формированию нового поколения специалистов, готовых к вызовам современного технологического мира.

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