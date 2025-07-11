Школьников в Чехове пригласили на конкурс по созданию цифровых комиксов

Учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей муниципального округа Чехов смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию комиксов с использованием искусственного интеллекта. В рамках онлайн-обучения до конца августа ребята изучат основы языка программирования Python и правила работы с ИИ.

Чтобы принять участие, не требуются знания программирования. Организаторы предоставят все необходимые навыки работы с ИИ-инструментами будут даны в бесплатном курсе и дополнительных материалах к конкурсу.

После обучения участники будут создавать проект комикса на основе технического задания. Лучшие работы будут оценены по креативности, качеству визуальной работы и логичности сюжета.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до 15 августа. Более подробная информация доступна на официальном сайте.