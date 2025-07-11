Учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей муниципального округа Чехов смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию комиксов с использованием искусственного интеллекта. В рамках онлайн-обучения до конца августа ребята изучат основы языка программирования Python и правила работы с ИИ.
Чтобы принять участие, не требуются знания программирования. Организаторы предоставят все необходимые навыки работы с ИИ-инструментами будут даны в бесплатном курсе и дополнительных материалах к конкурсу.
После обучения участники будут создавать проект комикса на основе технического задания. Лучшие работы будут оценены по креативности, качеству визуальной работы и логичности сюжета.
Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно до 15 августа. Более подробная информация доступна на официальном сайте.
«Сигналы высшего уровня». Зеленский заявил о возобновлении помощи Запада
Школьников в Чехове пригласили на конкурс по созданию цифровых комиксов
Дорожное покрытие на улице Ильича в Чехове обновят в сентябре
Росгвардия провела уроки мужества для школьников в Коломне
Последствия ДТП на съезде с Ярославского шоссе сняли на видео
Россиянину, которого арестовали в Таиланде, грозит смертная казнь
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте