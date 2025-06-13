Школьников с ОВЗ в Серпухове наградили за помощь детям-сиротам

Сотрудникам, педагогам и ученикам школы № 8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Серпухов вручили благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Работники учебного заведения и ребята поучаствовали в акции «Добрые крышечки», средства от которой идут в поддержку малышей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие проводят для того, чтобы воспитать в детях чувства сострадания, ответственности и активной гражданской позиции. В Серпухове пункт приема «Добрых крышечек» работает в Муниципальном автономном учреждении «Серпуховское информационное агентство». Его руководитель Мария Панкратьева вручила благодарственное письмо школе № 8 в лице директора Ирины Мурашкиной.

Отметим, что за восемь лет собрали свыше 1300 тонн крышечек. На вырученные 32 миллиона рублей помогли 86 детям-сиротам. В акции регулярно участвуют образовательные и культурные учреждения Серпухова.