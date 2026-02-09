Школьников Раменского округа познакомили с проектом по поддержке бойцов СВО
Урок мужества провели для учеников Гжельской школы в рамках социально значимого проекта «Русские Маяки». Эта инициатила не только рассказывала о героях специальной военной операции, но и помогала самим бойцам в адаптации.
Организаторами проекта выступили Комитет семей воинов Отечества Московской области при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства информации и молодежной политики Московской области.
Школьники смотрели видеоинтервью с героями и размышляли, почему проект был назван именно так.
Екатерина Суркова, супруга одного из военнослужащих с позывным Касым, отметила, что встреча получилась трогательной и познавательной. Она добавила, что испытывала гордость за своего мужа, который сейчас находится на передовой.
Глава округа также посетил мероприятие и поблагодарил защитников и организаторов проекта. «Русские маяки» уже вышли за пределы округа. Мероприятия проходят в пяти муниципалитетах Подмосковья.