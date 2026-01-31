Школьников познакомили с творческой профессией в Серпухове

Учащиеся Губернского колледжа провели серию мастер-классов по скрапбукингу. В занятиях участвовали более 40 школьников из Серпухова.

29 января студенты специальности «Изобразительное искусство и черчение» организовали творческие встречи для учеников 8-9 классов. Гостями стали ребята из «Образовательного Комплекса им. Владимира Храброго» и Центра непрерывного образования.

На семинарах школьникам рассказали об истории и технике скрапбукинга. Участники увидели готовые работы, а затем под руководством наставников сделали свои тематические открытки.

«Мы хотим показать, что творческая профессия — это увлекательно и перспективно. Такие мастер-классы помогают школьникам определиться с будущей специальностью», — рассказала одна из студенток-организаторов.

Колледж также представил информацию о своей образовательной программе. Будущие абитуриенты узнали об условиях поступления и карьерных возможностях после выпуска. Практическая часть позволила школьникам попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве, что важно для профессионального самоопределения.